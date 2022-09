Ironman, una cena di beneficenza per aiutare Azzurra

La squadra dei Cerviaman e la Polisportiva Saline Romagna ha organizzato una grande cena destinata alla raccolta fondi per Azzurra e l’associazione Airett. L’evento è in programma mercoledì 14 settembre dalle ore 19.00 nell’area del Borgomarina. ‘ANDIAMO A CENA PER AZZURRA’ è il titolo della serata alla quale si potrà partecipare cenando in uno dei seguenti ristoranti e locali aderenti: La Ciurma, Bar La Betta, Veliero e la Pescheria del Molo. La cena ha un costo di 15 euro, incluso ¼ di vino, dei quali 5 euro saranno donati al progetto Cerviaman. Le iniziative di beneficenza promosse da Cerviaman si sostengono grazie all’aiuto della comunità, con donazioni liberali e con la vendita delle magliette.

Quest'anno il ricavato sarà devoluto ad Azzurra e all'Airett. Lo slogan scelto è "Al traguardo con la determinazione di Azzurra". Ad oggi sono state realizzate 1190 magliette di cui già 700 sono state distribuite; l'acquisto si può effettuare presso:

ristorante il Veliero,

negozio “60 all’ora”,

gelateria Papaya;

tabaccheria Casetti;

ristorante Touring Milano Marittima;

bar dalla Betta;

ristorante La Ciurma;

negozio “Damn Lab 201;

Duomo di Cervia



A inizio autunno, presso la Torre San Michele, sarà organizzata una conferenza stampa riassuntiva di tutte le attività svolte, degli obiettivi che vogliamo raggiungere - dandoci appuntamento ai prossimi eventi in calendario in vista di Ironman 2023.