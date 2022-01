Istantanee, proseguono gli incontri al Cisim: tra le ospiti anche Erica Liverani, vincitrice di Masterchef

Indirizzo non disponibile

Proseguono gli incontri di Istantanee, format ideato da CISIM e Studio Doiz: il secondo incontro è dedicato a due eccellenze romagnole: la cuoca Erica Liverani, vincitrice di Masterchef, e Dusciana Bravura, mosaicista. Appuntamento per domenica 30 gennaio, ore 17.30, come sempre ad ingresso gratuito.

Un secondo episodio molto particolare per Istantanee, il nuovo format di incontri culturali ideato da CISIM e Studio Doiz.

Nel salotto dorato di Lido Adriano sarà ospitata una “strana coppia”: una cuoca dialoga con una mosaicista, cercando di far emergere affinità e divergenze fra due forme d'arte che rappresentano eccellenze del nostro territorio. Stiamo parlando di Erica Liverani, cuoca e vincitrice di Masterchef nel 2016, e Dusciana Bravura, mosaicista fra le più interessanti del panorama italiano.

Assieme alle nostri ospiti, cercheremo di accompagnare il pubblico in un viaggio inaspettato, riflettendo su questioni importanti come l'importanza dell'artigianalità e del saper fare, il legame culturale e gastronomico con la Romagna, la condizione femminile nel lavoro di due professioniste altamente specializzate. E tanto altro.

Sarà un incontro diverso dal solito, come nello stile onnivoro di Istantanee: si potrà fruire dal vivo, al CISIM, e da remoto, grazie alle dirette video e radio che accompagneranno gli incontri. Anche per questa “istantanea” verrà realizzato un filmato, caricato in seguito su Youtube.

Dusciana Bravura, classe '69, è una delle più interessanti personalità nel panorama italiano del mosaico. Figlia d'arte, si è formata all'Accademia di Belle Arti di Bologna e ha esposto le sue opere in molti paesi europei, nonché in Russia, Giappone e Stati Uniti. Attualmente si divide tra il laboratorio di Ravenna e Venezia, dove 10 anni fa ha aperto il suo atelier.

Erica Liverani, classe '84, è una popolare chef italiana. Laureata in fisioterapia, la sua vita cambia totalmente dopo la vittoria nella 5° edizione di Masterchef Italia. Nel 2016 pubblica A piccoli passi. La mia cucina stagionale per i tipi di Baldini + Castoldi. Nel 2018 apre a Ravenna Raflò, bottega gastronomica legata alla stagionalità delle materie prime. Molto attiva sui social, il suo account Instagram conta più di 170 mila follower.

Si segnala che, sempre al CISIM, venerdì 28 e sabato 29, alle ore 21.00, andrà in scena “Slot Machine” di Marco Martinelli - ideazione Marco Martinelli, Ermanna Montanari - con Alessandro Argnani, musica eseguita dal vivo da Christian Ravaglioli (fisarmonica); ingresso 5 euro, ridotto Under20 3 euro.

Info e prenotazioni: 3896697082 (anche whatsapp) - cisim.lidoadriano@gmail.com - FB CCISIM – IG cisimlidoadriano – ccisim.it