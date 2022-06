Ivan Fischer guida la sua Budapest Festival Orchestra a Ravenna

Quasi quarant'anni di attività incessante con profondo spirito riformatore e attenzione al dialogo col pubblico e i musicisti, in una visione alta, democratica e divulgativa della musica classica. “I professori d'orchestra non mi chiamano Maestro, ma semplicemente Iván”, ama ripetere. E martedì 28 giugno, alle 21 al Pala De André, il nuovo appuntamento sinfonico di Ravenna Festival è proprio con lui, l'ungherese Iván Fischer, che dal 1983 ha portato la sua Budapest Festival Orchestra nel selezionatissimo club delle migliori orchestre del mondo.

In programma due capolavori del tardo Ottocento: la Terza Sinfonia di Johannes Brahms (il cui celebre tema del terzo movimento è diventato colonna sonora nel film Le piace Brahms?, con Ingrid Bergman, Anthony Perkins e Yves Montand) e, nella seconda parte della serata, la Suite sinfonica “Sheherazade” di Nikolaj Rimsky-Korsakov, affresco sonoro tra i più fantasiosi e memorabili della stagione russa, ispirato ai racconti delle “Mille e una notte”.

Biglietti: da 15 a 65 Euro (ridotto da 12 a 55 Euro), under 18 5 Euro. L’appuntamento è in diretta streaming su ravennafestival.live. Per quest’evento è attivo il servizio di trasporto gratuito dalla Stazione Ferroviaria al Pala e ritorno (due corse: 20.15 e 20.30). Sono inoltre previsti, secondo disponibilità, biglietti last minute a tariffa agevolata (10 Euro, 5 Euro per gli under 30), acquistabili sul luogo di spettacolo da un’ora prima dell’evento.