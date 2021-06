Ivano Marescotti omaggia i maestri romagnoli: da Fellini e Guerra sulle note di Nino Rota

Dopo la prima assoluta della scorsa stagione, Emilia Romagna Festival ha il piacere di riproporre l’Omaggio a Fellini e Guerra – martedì 29 giugno (ore 21) in Piazza della Molinella a Faenza - con l’istrionico attore romagnolo Ivano Marescotti che renderà omaggio ai due romagnoli più famosi del mondo, leggendone i testi in prosa e in poesia, accompagnato dall’Ensemble Duomo, con le musiche di Nino Rota interpretate in una nuova veste timbrica.

Dopo una lunga carriera passata tra i teatri, lavorando con registi come Mario Martone, Carlo Cecchi, Giampiero Solari, Giorgio Albertazzi, e i set di tutta Italia, avendo interpretato oltre 50 film, sotto la direzione di premi Oscar quali Antony Minghella e Ridley Scott e, fra gli altri, Marco Risi, Roberto Benigni, Pupi Avati, e Carlo Mazzacurati, Ivano Marescotti è tornato alle radici, iniziando dal 1993 un lavoro di recupero del suo dialetto romagnolo, tornando in teatro con i testi di Raffaello Baldini, per poi rileggere e riscrivere alla sua maniera grandi come Dante (Dante, un patàca ispirato alla Divina Commedia) e Ariosto (Bagnacavàl, una contaminazione tra il basso dialetto romagnolo e l’Orlando Furioso).

In questa ottica di ritorno alle radici della propria identità e della propria lingua si inserisce l’Omaggio a Fellini e Guerra, un progetto che intende esaltare, per dirlo con parole dello stesso Marescotti, “la radice profonda del carattere del romagnolo che è tragicomica, cioè tragica e comica insieme: si ride per non piangere”. Lo spettacolo prende forma con le musiche del grande Nino Rota che Fellini volle per tutti i suoi film, e con i testi in poesia e prosa di Tonino Guerra che scrisse molti film di Fellini, a cominciare da Amarcord, il capolavoro più famoso e più rappresentativo del valore universale della poesia e arte italiana nel mondo.

Ad accompagnare Ivano Marescotti con le musiche di Nino Rota sarà l’Ensemble Duomo, fondato da Roberto Porroni nel 1996 e da allora affermatosi a livello internazionale come uno dei più originali ed interessanti gruppi da camera, arrivando a tenere concerti in vari paesi europei, in Turchia, in Medio Oriente, in Africa, in America Centrale e in America Latina, in Australia e in Estremo Oriente. L’Ensemble è composto da solisti affermati, vale a dire Roberto Porroni alla chitarra, Ilaria Ronchi al flauto, Germana Porcu al violino, Antonello Leofreddi alla viola e Marcella Schiavelli al violoncello. Il gruppo si propone la valorizzazione del repertorio poco eseguito con una particolare attenzione verso proposte particolari ed innovative, e non è nuovo all’interpretazione delle colonne sonore cinematografiche, come dimostrano alcuni programmi da loro interpretati, quali La Musica al Cinema, Le Americhe in Musica e soprattutto Tutto Morricone (che venne apprezzato dallo stesso Maestro Morricone), dedicati ad alcune delle più belle colonne sonore, rivisitate in una nuova dimensione timbrica, incisi in quattro CD che hanno riscosso unanimi consensi di pubblico e di critica.

Biglietti: I settore 20 euro, II settore 16 euro. Gratuità fino a 10 anni.