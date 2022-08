Ivano Marescotti presenta alla Rocca "Criminali si diventa": il suo ultimo film

L’avvicinarsi della fine dell’estate e della stagione cinematografica all’aperto non ferma gli eventi alla Rocca Brancaleone: mercoledì 31 agosto, ore 21.15, tra le mura della fortezza ravennate Ivano Marescotti presenterà l’ultimo film che lo vede protagonista: Criminali si diventa di Alessandro Tarabelli e Luca Trovellesi Cesana.

Marescotti, nato a Villanova di Bagnacavallo nel 1946, pur essendosi avvicinato tardi alla recitazione, è diventato in breve tempo uno dei volti più noti del teatro e del cinema nostrani, lavorando con registi come – solo per citarne alcuni – Mario Martone, Marco Risi, Roberto Benigni, Pupi Avati e Marco Tullio Giordana, e comparendo perfino in produzioni hollywoodiane come Hannibal di Ridley Scott, Il talento di Mr Ripley e King Arthur. In ambito teatrale, è noto il suo impegno nella valorizzazione del dialetto romagnolo, iniziato prestissimo con il lavoro sui testi del poeta e scrittore Raffaello Baldini, e poi trasportato anche in parte della sua attività cinematografica. In carriera ha collezionato sei candidature e una vittoria al Nastro d’Argento.

Criminali si diventa, che oltre a Marescotti vede la presenza di Lodovico Guenzi della band Lo stato sociale e della giovanissima Martina Fusaro, è un’ingegnosa commedia che prende ispirazione da un fatto realmente accaduto: il furto di tre dipinti dal Palazzo Ducale di Urbino nel 1975. Nel film, Enzo (interpretato da Marescotti), autore del furto nel ‘75 e appena uscito di prigione, vuole ripetere il colpo e, per riuscirci, assembla una banda improvvisata di rapinatori.

La locandina del film