"Jabel Kanuteh & Marco Zanotti:" tradizione africana e ricerca timbrica a Spiagge Soul

Tradizione musicale africana e moderna ricerca timbrica. Nasce dall’incontro di queste componenti la forza del duo formato da Jabel Kanuteh & Marco Zanotti, che tornano a Spiagge Soul domani all’Ulisse Spiaggia 4 di Marina di Ravenna, alle 21.30, con la serata “Are you strong?” che prende il nome dal loro ultimo album (ingresso gratuito). Kanuteh è un griot, un poeta errante, suona la kora come vuole la tradizione centenaria della sua famiglia e fra le tante storie che racconta c’è anche la sua lunga migrazione tra Sahara, Libia e Mediterraneo per arrivare in Italia. Zanotti è invece un visionario musicista romagnolo, già fondatore e direttore della Classica Orchestra Afrobeat, oltre che instancabile agitatore culturale.

Il festival Spiagge Soul, giunto alla 15esima edizione, è organizzato dall’Associazione Blues Eye con la compartecipazione del Comune di Ravenna e il sostegno di Regione Emilia-Romagna e Apt Servizi. Si concluderà il 20 agosto dopo oltre 30 concerti e più di un mese di spettacoli tra palchi e stabilimenti balneari di Marina di Ravenna, Porto Corsini, Punta Marina e Lido Adriano.

Spiagge Soul 2023

XV edizione

Marina di Ravenna e lidi ravennati

19 luglio – 20 agosto

giovedì 20 luglio

Jabel Kanuteh & Marco Zanotti

“Are you strong?”

Ulisse Spiaggia 4 - ore 21.30

Marina di Ravenna