Jam incendiarie e groove irresistibili sul palco con i Savana Funk

Sabato 5 marzo, alle 21.30, arrivano al Bronson di Madonna dell'albero i Savana Funk con il nuo album "Tindouf". Ingresso 12 euro. I Savana Funk incarnano l’essenza della live band unendo funk, rock e blues con jam incendiarie, groove irresistibili e una presenza scenica invidiabile, con un pubblico affezionato in rapida crescita e un crescente numero di concerti in tutta Europa. “Tindouf” è il titolo del loro ultimo album uscito nel 2021 e distribuito in tutto il mondo. Freschi di un tour tra rassegne e club jazz di spessore, dopo aver incendiato il palco del Pin International Music Conference a Skopje, sono pronti ad aprire il 2022 con un nuovo giro di date che porta il nome di Tindouf Tour. E Il palco rimane sempre la dimensione più congeniale per apprezzare lo spirito del gruppo.