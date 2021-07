Jazz al parco con il trio del talento californiano Julian Lage

Quarto e ultimo appuntamento al Parco Piancastelli di Fusignano con la rassegna jazz Crossroads. Venerdì 23 luglio alle 21 ci sarà il concerto del Julian Lage Trio, con Julian Lage alla chitarra, Jorge Roeder al contrabbasso e Dave King alla batteria.

Julian Lage è nato a Santa Rosa (California) il giorno di Natale del 1987: ad appena 33 anni ha già una lunghissima carriera alle spalle. Bambino prodigio, all’età di sette anni già si esibiva da professionista nell’area di San Francisco. A confermarlo c’è anche un film documentario: Jules at Eight, diretto da Mark Becker nel 1996. Poco dopo, nel 2000 fu invitato a esibirsi alla cerimonia dei Grammy Award, ad appena 12 anni. La sua formazione ha seguito varie strade, tra le quali spiccano la preparazione classica al Conservatorio di San Francisco e quella jazz completata al Berklee College of Music di Boston. Non ancora maggiorenne, era già entrato nel giro del jazz del più alto livello. Ha collaborato con Jim Hall, Herbie Hancock, Fred Hersch, Christian McBride, Eric Harland e Larry Grenadier, Bela Fleck, Antonio Sanchez.

L’ingresso costa 15 euro. L'orario può subire variazioni in caso di cambiamenti delle disposizioni normative legate alla pandemia. Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 0544 405666 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13), email info@jazznetwork.it. Biglietteria serale dalle 19.30 (telefono 338 2273423). In caso di pioggia i concerti si terranno all’Auditorium “Corelli”.