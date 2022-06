'Jazz in spiaggia', musica e buon cibo in riva al mare

Prezzo non disponibile

Giovedì 9 giugno al 'I Gingini' va in scena la prima serata della rassegna 'Jazz in spiaggia', format serale con cadenza settimanale in cui si esibiscono artisti jazz. Il 9 giugno sarà presente il trio Cocomanhattan, un noto gruppo nell’ambiente jazz romagnolo composto dal saxofonista Alessandro Scala, il tastierista Mecco Guidi e il batterista Luca Florian. La serata jazz è accompagnata dalla cena a cura dello chef Enea Moriconi. Lo spazio dove si andranno ad esibire sarà adiacente alla spiaggia e proprio di fianco ad una delle bellissime dune caratteristiche della riviera ravennate.