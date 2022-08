Jazz italiano in piazza con l'Alessandro Scala Ensemble

Lunedì 15 agosto, alle 21, in Piazza Andrea Costa giunge l'Alessandro Scala Ensemble: sassofonista e compositore della scena jazz italiana, ha collaborato con alcuni dei massimi esponenti della musica internazionale. Sound e stile si sono sviluppati negli anni dopo innumerevoli concerti, mettendosi sempre in gioco in vari generi musicali che spaziano dal jazz alla bossanova, dal funk al blues fino al pop.