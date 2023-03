Il virtuosismo del jazz manouche sul palco con il trio di Joscho Stephan

L’edizione 2023 del festival itinerante Crossroads porterà un poker di concerti all’Auditorium Corelli di Fusignano. Il primo dei quattro appuntamenti sarà giovedì 9 marzo (inizio alle ore 21) con il trio del chitarrista Joscho Stephan, assieme a Sven Jungbeck alla chitarra ritmica e Volker Kamp al contrabbasso: un’apoteosi virtuosistica del jazz manouche. Biglietti: prezzo intero euro 15; ridotto 13.

Sin dal titolo, “Django Forever”, e dall’organico tutto corde, il trio del chitarrista tedesco Joscho Stephan mette in chiaro la sua dedizione al gipsy swing, il ‘jazz gitano’ che furoreggiò negli anni Trenta e che da allora ha sempre conservato una sua forte identità all’ombra del suo nume tutelare: Django Reinhardt. Ma ascoltando Joscho, il canone classico di questa musica suona improvvisamente rivitalizzato, come illuminato dall’interno: il gusto interpretativo cerca significati personali nei classici del repertorio, che escono di colpo dal loro status di brani “talmente belli come sono stati scritti che c’è poco da aggiungere”. Invece Joscho aggiunge, eccome: la brevità aforistica del genere manouche si dilata sotto la spinta dell’impressionante virtuosismo del chitarrista tedesco. Virtuoso, ma anche avventuroso: bisogna amare il rischio per spingersi oltre certi limiti di metronomo, riuscendo ancora a staccare perfettamente ogni nota, in una incredibile trasparenza dell’articolazione melodica e del fraseggio. E se pensate che il mondo del jazz manouche sia un po’ chiuso in se stesso, dovreste ascoltare Joscho alle prese con “Hey Joe”: Jimi Hendrix in salsa zingara a una velocità proibitiva per lo stesso Hendrix.

Nato nel 1979, Joscho Stephan ha esordito su disco nel 1999 (Swinging Strings, che lo ha immediatamente imposto all’attenzione internazionale). Ha poi collaborato con Biréli Lagrène, Tommy Emmanuel, Frank Vignola, Paquito D’Rivera, Charlie Mariano, James Carter, Grady Tate.