Jazz soul al museo con Gloria Turrini e Francesco Laghi

Venerdì 14 gennaio alle 20.30 al museo civico San Rocco di Fusignano, in via Monti 5, ci sarà una serata all’insegna del Jazz Soul, nell'ambito della mostra "Riflessioni riflesse".

Gloria Turrini (voce) e Francesco Laghi (chitarra) creano un duo dinamico e intraprendente dal repertorio quasi infinito che spazia dal soul al blues incontrando per la via anche brani dance e italiani, il tutto, naturalmente, riletto in chiave acustica. Lavorano assieme da circa 10 anni e vantano quasi mille concerti in tutta Italia. Sono riconosciuti oltre che per il loro sound, per la grande sinergia, il fortissimo interplay e la magnetica energia che riescono a creare.

Il concerto è a ingresso libero, con green pass rafforzato. Sarà disponibile un servizio bar. La mostra Riflessioni riflesse, con opere di Matteo Lucca, Martino Neri e Paola Bandini, rimarrà visitabile fino al 30 gennaio nelle giornate di sabato (dalle 15 alle 18), domenica e festivi (dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18).