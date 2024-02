Jazz, funk e latin: a Cervia il Lazzarini Trio

Prosegue la Rassegna Jazz & Wine, organizzata dal ristorante “Al Pirata” di Cervia, dedicata alla musica live e al buon vino. Dopo il successo della serata di San Valentino, l’appuntamento e? per il 28 febbraio alle ore 20:30 presso il locale in via C. Colombo, 54.



Il secondo appuntamento della rassegna Jazz & Wine continua con la musica live del Lazzanni Trio. Composto da tre musicisti cesenati, il Trio animera? la serata con sonorita? che spaziano tra jazz, funk e latin, e per l’occasione saranno accompagnati dallo special guest Bruno Signorini. I musicisti della serata saranno Marco Lazzarini al sassofono, Gianluca Nanni alla batteria, Stefano Nanni al pianoforte, Bruno Signorini alla voce e contrabbasso.



Ad accompagnare l’evento musicale ci saranno i vini della Tenuta Neri, che abbinera? alla serata una speciale selezione di uvaggi, prodotti e imbottigliati direttamente sulle colline di Carpineta (FC) dove il clima mite e ventilato garantisce freschezza e qualita? a ogni tipologia di prodotto.



