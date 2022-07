Jesse the Faccio in concerto all'Hana-Bi

Sulla spiaggia dell’Hana-Bi arriva Jesse the Faccio, un progetto solista dal padovano che mischia sonorità lo-fi di stampo nord-americano con il cantautorato. Intimo e semplice, malinconico ma vivace.

Jesse the Faccio è un cantautore italiano, nato e cresciuto a Padova. La sua città non ha però avuto un ruolo chiave nella sua scrittura e composizione: Jesse, per quanto riguarda la matrice musicale e strumentale, guarda molto più all’estero, agli Stati Uniti. I testi invece sono un semplice ma intrecciato gioco di immagini che spesso rievocano situazioni dove l’amore, le relazioni e più in generale le persone risultano al centro. Qui forse la provincialità dell’ambiente che lo circonda viene messa più in mostra. Considerando la sua naturale passione per la lingua italiana, il progetto risulta come un mix tra tipiche sonorità lo-fi rock d’oltreoceano e il più classico del cantautorato italiano.

Dopo il disco di esordio “I Soldi per New York” (2018), il successivo “Verde” (2020) e tre anni non-stop tra uscite discografiche e live che hanno portato Jesse e la sua band su e giù per tutta Italia, nel novembre 2021 è arrivato il terzo lavoro del cantautore, “Le cose che ho”: un EP di quattro brani scritti alla fine del 2020 e in uscita per Dischi Sotterranei.

