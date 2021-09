Jogging, giochi e sostenibilità: ecco l'anteprima della Fira di Sett Dulur

Un pomeriggio dedicato al connubio "sport e sostenibilità", ponendo l'attenzione sull'importanza di praticare attività fisica in un ambiente sano e nel rispetto della natura. Ecco allora "Jogging, joching, plogging", evento preliminare della Fira di Sett Dulur 2021, che ha luogo sabato 11 settembre a Palazzo San Giacomo di Russi con ritrovo dalle ore 15 (accesso da via Carrarone Rasponi) per partenza fissata dalle 16 alle 16.30.

Il programma

Jogging: camminata ludico motoria di km 1,5 o km 6,5. Joching: giochi di una volta a sorpresa con ulteriore premio, per piccoli e grandi, a partire dalle ore 17 circa. Plogging: con l'intento di promuovere la salvaguardia dell'ambiente vengono messi a disposizione guanti e sacchi per raccogliere rifiuti durante la camminata; inoltre in zona partenza e arrivo saranno presenti taniche d'acqua per riempire la propria borraccia o ecotazza e bicchieri biodegradabili.

Costo iscrizione: 2,50 euro, comprendente bottiglia d'acqua da mezzo litro e piadina. Non è previsto un ristoro lungo il percorso, mentre l'assistenza sarà garantita dalla presenza di un ambulanza con personale sanitario DAE. Iscrizioni: online su Atleticando.net (entro le 23.59 del 10 settembre) oppure sul posto.