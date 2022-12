La Jova Band porta in concerto il suo tributo a Jovanotti

Prezzo non disponibile

Sabato 10 dicembre alla Ca' Bruna di Ravenna arriva in concerto la JovaBand, il tributo a Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti. Alla voce Paolo Masi, alla batteria Fabio Serni, al basso Vincenzo Mannucci, alla chitarra Andrea Anichini, alle tastiere Leonardo Catani. Per Info Tel. 0544.461461. Prenotazione obbligatoria con cena e spettacolo.