Jova Beach Party: la spiaggia ravennate accoglie il doppio concerto di Jovanotti

Torna il grande show sulla spiaggia: il Jova Beach Party arriva a Marina di Ravenna l'8 e il 9 luglio 2022. Jovanotti torna a richiamare migliaia di fan sulla costa con il suo tour di concerti sulla sabbia. I palchi saranno 3: lo 'Sbam stage' è il sound system dedicato ai dj e alla club culture, dance hall, house, musica da ballo nelle sue accezioni più spinte; il 'Kontiki stage' al centro della spiaggia, sorta di zattera sonora per la musica del mondo, con ospiti che arriveranno da ogni latitudine, dando risalto in particolare alla musica più attuale proveniente dal mediterraneo; e il 'Main stage' è il grande veliero che ospiterà il set serale di Lorenzo con la sua band e i suoi ospiti.

I biglietti sono in vendita su TicketOne, dove è possibile acquistare l'ingresso per la singola data o per entrambi i giorni. Per i singoli giorni i prezzi sono di 65 euro per il biglietto posto unico e 99 euro per il pit, ai quali si aggiungono gli speciali biglietti per la Terrazza (che include un accesso a una postazione esclusiva e sopraelevata, posizionata nelle vicinanze del Main Stage con vista privilegiata e libero accesso al Pit e a tutta l’area) a 345 euro. Per chi intende acquistare il biglietto per entrambi i giorni è disponibile il Posto unico a 125 euro.