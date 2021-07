Jozef van Wissem, "un talento rinascimentale nella crudeltà del 21° secolo" all'Hana-Bi

Jozef van Wissem è un compositore e liutista d'avanguardia. I titoli e la natura delle sue opere hanno spesso un richiamo mistico-cristiano e la musica che crea è semplicemente senza tempo. Un talento rinascimentale nella crudeltà del 21° secolo. Durante l'evento verranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza dettati dall'emergenza Covid. Gli accessi all'evento saranno garantiti fino a esaurimento dei posti a sedere. Chi prenota al ristorante, potrà riservare anche il suo posto in platea.

Jozef van Wissem (Maastricht, 1962) è un compositore, liutista e musicista minimale. Considerato il “Burroughs del liuto”, dato l’utilizzo della tecnica del “cut-up” su spartiti musicali medievali, è conosciuto per il suo approccio punk a uno strumento classico quale il liuto. Van Wissem ha dato nuova vita, estrema, destrutturata, a quella che è la musica rinascimentale e barocca, pur conservando l’eleganza dell’armonia.

Il suo estremo talento è stato richiesto da uno dei registi e musicisti sperimentali contemporanei più accreditati, Jim Jarmush, l’uomo che ha elevato il Do It Yourself a incredibili livelli pop, nell’accezione più positiva del termine. La loro collaborazione nasce nel 2012 con l’album “Concerning the Entrance into Eternity”, prodotto dalla Important Records.

La collaborazione con il regista si sviluppa anche in un capolavoro quale la colonna sonora del film “Only Lovers Left Alive”, che diventa un vero e proprio album e permette a Van Wissem di vincere il premio per la miglior colonna sonora al Festival di Cannes del 2013.

Nel dicembre 2017 Jozef van Wissem è stato invitato a eseguire il madrigale raffigurato nel quadro di Caravaggio “Il suonatore di liuto” (1596) al museo dell'Ermitage di San Pietroburgo.

