Klingande, Vida Loca, Andrea Damante: pioggia di appuntamenti al VillaPapeete

Continua l’estate infuocata di Villapapeete, giardino serale e notturno a Milano Marittima (RA) che ogni sabato notte d'estate mette insieme tutto ciò che serve per un party indimenticabile. Dall’ora dell’aperitivo nel verde fino a notte fonda sul dancefloor, passando per un dinner show tutto da vivere, ogni momento è scandito da proposte di livello, che si tratti di dj performer o artisti, fino ai servizi, al beverage, agli spettacoli.

Dal 30 luglio al 27 agosto prendono vita ben 7 party, tutti diversi, tutti da vivere.

Sabato 30 luglio 2022 l'evento a Villapapeete è "Dante's Red Paradise", ovvero prende vita un party dedicato alla storia, al divertimento e chiaramente pure allo stile. In console in main room arrivano Giga, Nicola Schenetti e Akami, mentre alla voce come MC ci sono Alex D e Alo. Moreno Utopia si occupa della creazione dello show, mentre la colonna sonora di Dinner & Show in B Side Room è a cura di Andrea Guidi e Phil G, con alla voce Maicol Bassi e Matteo Molina. Infine la selezione musicale di Pool Atmosphere Tulum Vibes è a cura di Dj Thor.

Sabato 6 agosto 2022 a far muovere a tempo Villapapeete ci pensa il top dj producer francese Klingande. Nome d'arte di Cédric Steinmyller, classe ’91, la sua hit “Jubel” ha raggiunto su su Spotify la bellezza di 351 milioni di ascolti, oltre ad aver marchiato a segno l’epoca della tropical house. La sua house melodica e innovativa è perfetta per vivere una notte d’estate magica. “By Law”, pubblicato dalla americana Ultra, è perfetta da ballare in disco o in riva al mare…

Sette giorni dopo, in occasione del weekend di Ferragosto 2022, Villapapeete si fa in 3. Sabato 13/8 torna una delle feste ‘storiche’ del locale, ovvero Hanami - Japan Touch, che nei colori, nelle atmosfere e nella ambientazioni prende ispirazione dal mondo orientale. Il risultato è una notte piena di magia e di ritmo tutta da vivere.

La festa continua domenica 14 agosto con l’arrivo di Andrea Damante. Noto anche a chi non frequenta le disco per le sue apparizioni tv, fa ballare da anni l’Italia col suo sound esplosivo. Origini siciliane, classe '90, pubblica con etichette come Ultra, Armada, Warner o Spinnin' Records, su cui è da poco uscito "Scars", con Chico Rose.

La seconda ‘extra date’ del weekend di Ferragosto è Vida Loca, in calendario lunedì 15 agosto 2022. Tra le feste di maggior successo dedicate a tutto ciò che gravita attorno al pop ed al sound latino, anima da tempo tutto il Mediterraneo, con dj d'eccellenza e un corpo da ballo di qualità assoluta. E’, in altre parole, un musical vero, tutto da vivere.

Sabato 20 agosto 2022 torna invece al Villapapeete il party Flirt With Us, che già nelle settimane precedenti ha fatto muovere a tempo il giardino musicale di Milano Marittima con dj e performer di livello.

Il party di chiusura invece è in calendario sabato 27 agosto e sarà un altro evento tutta vivere, per coronare una stagione unica, piena di party di grande successo.

https://villapapeete.com

info: + 39 335 1275444

ogni sabato notte e prefestivi, dal 28/5/22

Via Argine destro Savio,15

Savio di Ravenna - Milano Marittima (RA)

Ingresso con aperitivo bordo piscina dalle 21:00

Cena servita nella zona ristorante dalle 22:30

Ingresso Evento dalle 23:30