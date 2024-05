Il violinista Kristof Barati con l’orchestra di Mantova chiudono la rassegna “Ravenna musica”

Sarà affidato all’Orchestra da Camera di Mantova il concerto conclusivo della stagione “Ravenna Musica” dell’Associazione Angelo Mariani, in programma mercoledì 8 maggio. Alle ore 21 si allineeranno sul palco del Teatro Alighieri i componenti dell'orchestra, nata nel 1981 e vincitrice nel 1997 del prestigioso Premio Abbiati della critica musicale quale miglior complesso da camera.



La compagine si esibirà insieme al violinista ungherese Kristof Barati, uno degli interpreti del momento, dotato di un’ampia gamma espressiva e una tecnica impeccabile, applaudito più volte per la poesia e l’eloquenza che conferisce al suo modo di suonare.

Sarà solista in uno dei suoi cavalli di battaglia, il Concerto per violino e orchestra n. 5 in la maggiore K 219 “Türkish” di Mozart.

Barati vanta un’ampia discografia, che, tra le varie incisioni, comprende i cinque concerti per violino e orchestra di Mozart e l’integrale delle Sonate di Beethoven e Brahms.



Il programma della serata, che si realizza con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, prevede inoltre, nella prima parte, la Sinfonia dall’”Olimpiade” di Domenico Cimarosa, il Concerto Grosso in La maggiore RV 158 di Antonio Vivaldi, la Sinfonia in re minore op. 12 n. 4 “La casa del diavolo” di Luigi Boccherini.