L'affascinante "Malinconia" di Ramin Bahrami

Lunedì 10 agosto ore 21.00, il rinomato pianista Ramin Bahrami torna a Lugo, nel Chiostro del Carmine, con il concerto "Malinconia".

Bahrami si esibisce in "Malinconia", un concerto tratto dal suo ultimo omonimo CD (Decca) che raccoglie brani di Scarlatti, Chopin, Rachmaninov, Skrjabin, Mompou, Sibelius, Liszt e Bach, in un ideale excursus nella storia di questo sentimento affascinante: per l’appunto, la malinconia.

Ramin Bahrami, dopo l’esecuzione dei Concerti di J.S. Bach a Lipsia nel 2009 con la Gewandhausorchester diretta da Riccardo Chailly si meritò gli appellativi di “un mago del suono” e “poeta della tastiera”, conferitigli dalla critica tedesca, particolarmente estasiata. Bahrami, da lungo tempo amico dell’Emilia Romagna Festival e della cultura italiana, si è diplomato a Milano con Piero Rattalino, il quale ha speso per l’allievo sempre parole di lode, paragonandolo a Glenn Gould. Nativo di Teheran, la sua ricerca interpretativa dirige ogni sforzo su Bach, facendo delle proprie radici tedesche, russe, turche e persiane un punto di forza, riuscendo a percepire l’universalità di ogni opera di cui tocca i tasti attraverso la sua sensibilità cosmopolita. Incide esclusivamente per Decca-Universal; i suoi CD sono bestsellers e riscuotono sempre molto successo di pubblico e critica, tanto da aver indotto il Corriere della Sera a dedicargli una collana apposita per 13 settimane consecutive. È stato insignito del premio Mozart Box per l’appassionata e coinvolgente opera di divulgazione della musica, bachiana e non solo.

Ingresso: Intero € 10 – Ridotto over 65 e fino a 25 anni € 7 – Gratuità fino a 10 anni.