L'Aido della Bassa Romagna festeggia i 50 anni e il Natale con un pranzo conviviale

Una bella occasione per festeggiare il Natale, un evento per spegnere le 50 candeline sulla torta dell’associazione ma anche un momento conviviale per dimenticare le angosce e le sofferenze dell’alluvione. Ha questi significati, oltre al valore del ritrovarsi tutti insieme dopo molti mesi, l’evento che AIDO Bassa Romagna ha organizzato per domenica 3 dicembre, alle 12.30. Si tratta di un pranzo di Natale al ristorante Il Canterino di Bagnara di Romagna (via Ripe di Bagnara 4), con il quale la sezione presieduta da Claudia Montanari riunisce associati, amici e collaboratori per celebrare un Natale ormai sempre più vicino ma anche per solennizzare un passaggio significativo del cammino di AIDO, entrata nel 2023 nel suo mezzo secolo di vita.

“Questo pranzo conviviale è anche un evento con il quale sostituire in forma diversa il grande evento celebrativo che avevamo messo in programma a fine maggio per i nostri 50 anni – ricorda Claudia Montanari – e che il dramma dell’alluvione ci ha costretto ad annullare. Sarà anche un’occasione per tornare a parlare dell’importanza di promuovere la donazione di organi e tessuti e di donare”.

Il pranzo è a offerta libera e sarà accompagnato da un intrattenimento musicale curato da Marco Baruffaldi, un ragazzo affetto da sindrome di Down, autore di un libro dal titolo “Sfigatamente fortunato. Il bello di essere fuori”, che è diventato un vero e proprio spot alla lotta al bullismo. Questo volume, infatti, è una sorta di autobiografia, interamente autoprodotta, in cui Marco racconta la sua missione di lotta contro le prepotenze dei bulli. Dal libro lancia chiari inviti a tutti i ragazzi che ne restano vittime a rompere il muro del silenzio. Il ricavato di questo volume andrà a favore delle varie associazioni che, come Marco, si battono per un mondo più inclusivo. Baruffaldi ha anche partecipato alla trasmissione “Tu si que vales” come rapper. “Ci teniamo particolarmente ad averlo come ospite al nostro pranzo – ammette la presidente Montanari –: la sua presenza ci aiuterà a parlare con ancora più convinzione di temi come l’inclusione e l’integrazione che alla nostra associazione stanno molto a cuore”.

La giornata si concluderà poi con la lotteria di Natale, con premi messi in palio da partner e sponsor che affiancano AIDO in questa iniziativa. Il menu comprende un antipasto con gnocco fritto e affettati, un primo con tortelloni burro e salvia, un secondo di carne ai ferri con patate, il dolce, acqua, vino e caffè. Per aderire al pranzo è necessaria la prenotazione, da perfezionare entro il 27 novembre, telefonando al numero 328 3635570.