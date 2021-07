L'alba dei lidi ravennati si accende di musica e solidarietà per i cardiopatici

Ritorna a luglio l'ottava edizione di "Un mare di solidarietà", la rassegna benefica estiva di musica, libri e poesia che si tiene nei lidi ravennati per sostenere i progetti di Piccoli Grandi Cuori OdV a favore delle famiglie e dei bambini portatori di cardiopatie congenite. Anche quest'anno tantissimi volontari insieme agli esercenti dei Lidi Ravennati hanno scelto di donare il proprio tempo e le proprie risorse per questa rassegna benefica nata da un'idea della poetessa ravennate Livia Santini, che unisce musica, poesia e libri all'alba di un'estate che vuole riportare spensieratezza e leggerezza dopo un momento storico così complesso.

"Siamo felici di poter organizzare anche quest'anno la rassegna - sottolinea Livia Santini - crediamo tantissimo nelle albe e non vediamo l'ora di iniziare, la musica al sorgere del sole rimette davvero in pace con i sensi. Non mancheranno le sorprese e ospiteremo anche Pierluigi Randi, vice presidente AMPRO che terrà una vera e propria chiacchierata sulle nubi'. Gli appuntamenti sono gratuiti ma chi lo desidera potrà partecipare con un contributo volontario: ogni anno cittadini e turisti ci stupiscono con le loro donazioni, che ci hanno permesso di aiutare i Piccoli Grandi Cuori e di fornire all'Ospedale macchinari all'avanguardia. Ringraziamo ancora una volta i volontari, gli esercenti e gli sponsor che ogni anno ci sostengono", oltre a Comune, Regione Emilia-Romagna ed Emilia Romagna Concerti".

"E' davvero una gioia per noi accogliere questa ottava edizione di una rassegna che unisce cultura e solidarietà - sottolinea Paola Montanari, presidente Piccoli Grandi Cuori OdV - questa rassegna nel corso di otto edizioni ci ha consentito di raccogliere oltre 20 mila euro: siamo riusciti a realizzare il giardino pensile, abbiamo acquistato una strumentazione importantissima, il Nicas Navigator, uno strumento di precisione in dotazione al reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell'Età Evolutiva del Policlinico di Sant'Orsola, un sistema non-invasivo che permette di rilevare dati complessi sui pazienti in modo indolore e senza creare loro stress".

Il programma

L'apertura ufficiale è prevista per martedì 6 luglio alle ore 21 con "Un mare di... parole": Stefano Bon presenta "Così Come Sei", conduce Livia Santini presso "La Vecchia Pesa" in via Classense 88 a Classe. Domenica 18 luglio sveglia all'alba, alle ore 5.30 con l'alba musicale "Un mare di... musica" in compagnia delle Femmefolk, presso il Bagno Corallo a Marina Romea; ci sarà anche un intermezzo con un ospite speciale, Pierluigi Randi, vice presidente AMPRO. Domenica 25 luglio "Un mare di... musica" ritorna sempre all'alba, alle 5.30, in compagnia degli Afterglow presso il Bagno Oasi a Casalborsetti. A sorpresa il concerto all'alba previsto per sabato 30 luglio, sempre alle 5.30, presso il Bagno Luisa di Marina Romea. Il trio Mariquita è il protagonista dell'alba musicale di domenica 8 agosto, sempre alle ore 5.30 al Bagno Corallo, Marina Romea. La rassegna "Un mare di solidarietà" chiude domenica 22 agosto alle ore 5.30 mattino con l'alba musicale di Khorakhanè, presso il Coya Beach a Casalborsetti (RA).