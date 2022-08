L'anima della soul music sul palco con Martha High & The Italian Royal Family

Spiagge Soul approda all'Arena del Sole di Lido di Classe con il concerto di Martha High & The Italian Royal Family in programma venerdì 5 agosto alle 22. Ingresso: 15 euro.

Martha High è indiscutibilmente una testimone chiave della soul music. Ha iniziato la sua carriera accompagnando il leggendario Bo Diddley, per poi ritrovarsi a fare da personal background vocalist a James Brown per 35 anni. Ha calcato palchi di tutto il mondo, esibendosi nella storica notte di Boston per placare gli scontri in seguito all’assassinio di Martin Luther King o a Kinshasa per il sensazionale “Zaire 74” prima dell’incontro Ali-Foremann passato alla storia come “Rumble In The Jungle”. Martha High si è esibita per capi di stato ed imperatori, una carriera che copre oltre 4 decadi e che non accenna a fermarsi.