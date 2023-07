L'Anpi in festa a Russi

Indirizzo non disponibile

Il 25 luglio ricorrono gli 80 anni dalla caduta del regime fascista. Era infatti il 25 luglio 1943 quando, a seguito della riunione del Gran Consiglio, Mussolini venne destituito e arrestato dopo 21 anni di dittatura. A Campegine (Reggio Emilia) la famiglia Cervi decise di festeggiare portando in piazza pasta da distribuire alla gente del paese. Quel momento è passato poi alla storia, diventando una tradizione: in tutta Italia oggi vengono organizzate iniziative per ricordare quella Pastasciutta antifascista.

Anche l'Anpi di Russi, con il patrocinio del Comune di Russi e in collaborazione con il Centro Sociale Culturale Porta Nova APS, vuole incontrare soci e simpatizzanti proprio a ridosso dell'anniversario della caduta del fascismo per un momento conviviale e di riflessione.

Lunedì 24 luglio, dalle ore 19, al Parco Falcone Borsellino, in via Aldo Moro, la cena preparata dai volontari di Anpi e del Centro Sociale Culturale Porta Nova ricorderà la Pastasciutta antifascista della famiglia Cervi.

A seguire, lo spettacolo teatrale e musicale dal titolo "Oltre il fiume", di e con Luca Balbi (voce), Nicola Nieddu (violino) e Gianfranco Ghirelli (chitarra) porterà in scena episodi della vita locale durante gli anni del regime fascista, della guerra e della Liberazione.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 333 8955366 (Luca); tel. 328 5660926 (Rosanna).