L'anteprima della mostra sul Moro di Venezia con Paul Cayard e Carlo Borlenghi

Dal 5 al 26 settembre Ravenna ospiterà la mostra Il Moro di Venezia / America’s Cup 1992, ma martedì ci sarà un’anteprima d’eccezione in piazza San Francesco, dove martedì 29 agosto alle 21, sarà presente Paul Cayard, il grande timoniere de Il Moro di Venezia, in dialogo con Carlo Borlenghi e Antonio Vettese, giornalista esperto di Coppa America e coordinatore della mostra. Al termine dell’incontro, alle 22, l’appuntamento sarà nelle sale del vicino Palazzo Rasponi dalle Teste per una visita in anteprima dell’esposizione, che verrà ufficialmente aperta al pubblico martedì 5 settembre.