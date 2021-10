L'anteprima di Ravenna Nightmare con il documentario di Peter Jackson sulla prima guerra mondiale

La 19esima edizione di Ravenna Nightmare si apre sabato 23 ottobre con "They Shall Not Grow Old – Per sempre giovani" di Peter Jackson, che sarà proiettato in anteprima alle 21 presso il Palazzo dei Congressi. Il documentario prodotto e diretto da Peter Jackson (regista tra gli altri della trilogia de Il Signore degli Anelli) nasce per commemorare il centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Realizzato con video di repertorio restaurati e colorati, girati durante il conflitto, They Shall Not Grow Old è, secondo il Los Angeles Times, “un tributo del presente al passato che si rivela essere qualcosa di meraviglioso”. La proiezione sarà in lingua originale. Per l’accesso sarà necessario esibire la Certificazione verde Covid-19 (Green Pass). Biglietto unico: 8 euro