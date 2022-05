L'anteprima di Spiagge Soul 2022: da Zanzibar ecco Siti & The Band

Per ora è un’anteprima. Poi sarà la 14esima edizione di Spiagge Soul, finalmente in versione tradizionale, libera dalle restrizioni imposte da questi due anni di pandemia. Il festival diffuso dei lidi ravennati è per ora un cantiere aperto, con tante idee e progetti in corso di definizione. Ma in vista del calendario ufficiale, che troverà spazio come d’abitudine tra luglio e agosto, si concede un concerto di avvicinamento con Siti & The Band, una formazione di Zanzibar stella nascente del Taarab, genere musicale che combina suggestioni della musica tradizionale araba, indiana e africana: è il primo concerto in assoluto in Italia per questa band. L’appuntamento è per domenica 5 giugno, al Bagno Kuta di Marina di Ravenna, alle 18 (ingresso gratuito).

Siti & The Band è tra le formazioni principali del Taraab, un genere musicale dell’Africa orientale che combina elementi delle musiche tradizionali arabe, indiane e africane. I loro spettacoli sono arricchiti dai potenti messaggi della cantante Siti Amina, che si fa sentire anche nella società religiosamente conservatrice e dominata dagli uomini dell’isola di Zanzibar, battendosi per la parità dei diritti e l’emancipazione delle donne. Radicata su un’isola mistica nell’Oceano indiano, la band combina influenze delle tradizioni musicali orientali e africane e le fonde con la musica contemporanea che va dal funk al jazz e oltre, mantenendo però sempre viva l’eredità culturale di Zanzibar. Con i suoi splendidi abiti da palcoscenico, Siti Amina appare come una regina delle mille e una notte, affascinando il pubblico. Gli strumenti esotici e gli arrangiamenti musicali della band si combinano per creare un’esperienza di concerto straordinaria e unica nel suo genere.