L'apertura del festival Strade Blu con le ballate di Giacomo Toni

Il festival Strade Blu riaccende i motori all'ora dell’aperitivo (per venire incontro alle esigenze calcistiche nazionali e popolari), da uno dei palchi storici del Festival con la musica di Giacomo Toni. Venerdì 2 luglio alle 20 in piazza Matteotti a Massa Lombarda ci sarà infatti l’evento di lancio dell’edizione 2021 del festival con il concerto “Estate Analogica” - Aperitivo di un disco, calcio d’inizio.

Per l’occasione Giacomo Toni presenterà in anteprima “Ballate di Ferro”, il suo nuovo disco con le registrazioni concluse appena qualche giorno prima della fine del Vecchio Mondo, e rifinito nei tempi sospesi dell’emergenza. Una serata di canzoni in anteprima su cui innestare i contributi di amici e parenti dello studio e dell'etichetta. Ci sono anche Vince Vallicelli e Nicola Peruch, Dani Marzi e Pepe Medri, Don Antonio e il cuore cervello dello studio e dell’etichetta, Roberto Villa, che presenta i suoi 45 giri strumentali, colonne sonore di un mondo sospeso. Un concerto che è anche una festa, e una ripartenza. Insieme, che non c’è alcuna altra maniera di fare musica.

“È davvero un grande onore essere il palcoscenico del concerto di apertura del festival Strade Blu - commenta l’assessore alla Cultura, Elisa Fiori -. Sarà una serata ricca di significato che non solo riporta la musica nella nostra piazza principale ma diventa anche un simbolo, uno spartiacque tra il mondo digitale, a cui abbiamo dovuto abituarci forzatamente, e quello ‘analogico’: concreto, reale e tangibile. Dopo più di anno di canzoni e artisti dietro i monitor torniamo quindi a riappropriarci dell’emozione che solamente la musica dal vivo riesce a dare”.