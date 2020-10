L'architettura indaga l'arte attraverso le illustrazioni di Federico Babina

“Archetype” è il titolo del nuovo incontro sull’architettura in programma venerdì 16 ottobre dalle 17 alle 19 nel Salone Estense della Rocca di Lugo. Per l’occasione arriva da Barcellona l’illustratore italiano Federico Babina.

Federico Babina è un illustratore italiano che vive e lavora a Barcellona. Combinando ingredienti differenti, le illustrazioni di Babina nascondono arte, poesia, fiaba, musica e altre sfere dell'immaginazione, riportate in immagini di architetture cucite su misura ai protagonisti: i tratti peculiari dei personaggi prendono così forma architettonica, modalità con cui Babina riesce ad indagare differenti universi, da quello dell'arte a quello del cinema, fino al mondo animale o addirittura il labirinto dei disturbi della psiche. Tra i tanti lavori di Babina ci sono Archiwindow, i 25 architetti affacciati alla finestra, le campagne di comunicazione per Bulgari e l’azienda Salvatori e le numerose illustrazioni per magazine internazionali.

A causa delle restrizioni contro il Covid-19, all’incontro potranno partecipare massimo 50 persone, previa registrazione al seguente linkhttps://www.proviaggiarchitettura.com/proviaggi_eventi/archetype-2/. In alternativa, sono previsti mille posti per la fruizione tramite webinar. Anche in quest’ultimo caso per partecipare è necessario procedere alla registrazione attraverso il link https://www.proviaggiarchitettura.com/proviaggi_eventi/archetype/.