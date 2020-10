L'arte che unisce: le opere di Ericailcane da Palazzo Rasponi a Mantova

Continua lo scambio culturale fra Ravenna e Mantova. Sarà la mostra “Carte disegnate”, con opere dell’artista Ericailcane, ad aprire l’autunno dell’arte mantovana, in calendario dal 10 ottobre al 2 novembre alla Casa del Rigoletto. Un progetto a cura di Andrea Losavio che vede la cooperazione tra i comuni di Mantova e Ravenna.

L’esposizione nella città dei Gonzaga infatti ospiterà una parte di opere provenienti da “Potente di fuoco e altri disegni”, mostra tenutasi a giugno e luglio a Palazzo Rasponi dalle Teste di Ravenna. Animali fantastici e magici, a tratti distopici e inquietanti, altre volte poetici e incantati prendono vita dalla fervida immaginazione del piccolo Leonardo in una serie di disegni che segretamente e forse inconsciamente consapevole del talento del figlio, il padre ha conservato per più di 20 anni, per poi riconsegnarli al Leonardo adulto, ormai diventato il noto Ericailcane, accompagnati da una toccante lettera che sarà possibile leggere in mostra. L’artista ha reinterpretato quindi tutta la sua produzione infantile, con tratti ora esperti e quasi calligrafici in una sfida al tempo che non può trovare vincitori.