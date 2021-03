L’arte di raccontare le favole: aperte le iscrizioni al corso

Il 1° aprile si tiene online su piattaforma zoom un primo incontro di presentazione della XIV edizione del Corso sull’arte di raccontare le favole a cura di Teatro del Drago e del Comune di Casola Valsenio. Il tema di quest'anno è il fuoco. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 aprile.

Il Corso sull’arte di Raccontare le favole della Tradizione orale, nato nel 2008, giunge alla sua quattordicesima edizione. Un percorso per chi ama immaginare, ideare, scrivere e raccontare. Nel 2021 avrà come fil rouge l’elemento Fuoco. Dopo l’acqua (Il potere dell’Acqua), la terra (Racconti Lunatici) e l’aria (Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni) si conclude, così, il ciclo dei quattro elementi costitutivi dell’Universo. Nel segno del fuoco, investigherà la metamorfosi del fuoco, il suo essere sigillo alle porte dell’Inferno, come sinonimo di ingordigia e di irascibilità, come metafora del desiderio che brucia e allo stesso tempo come elemento rigenerante, risurrezione, libertà e vita. Da Cecco Angiolieri a San Francesco, dai presocratici al Sommo Poeta, la letteratura è fonte di grande ispirazione, ma anche la pittura, lo spettacolo dal vivo, il cinema. Giocando con le parole e le immagini si arriverà alla stesura di brevi racconti che verranno messi in scena durante la Notte delle Favole 2021, nell’ambito della XXIX edizione di Casola è una Favola (16 luglio – 1° agosto 2021).

La partecipazione al corso è gratuita ed è aperta a chiunque ne senta il bisogno senza necessariamente avere esperienze teatrali. Il corso non ha barriere di età. A chi si iscrive per la prima volta viene richiesta breve lettera motivazionale, da inviare per e-mail all’indirizzo casolaunafavola@gmail.com entro il 15 aprile. Le lezioni si terranno presso la Sala Guidani a Casola Valsenio, in orario serale dalle ore 21 alle ore 23 e inizieranno nella seconda metà di aprile. A seconda delle disposizioni ministeriali in materia di contenimento della diffusione del Covid-19, gli incontri potranno subire variazioni o svolgersi online.

Il corso è azione integrata del programma di Casola è una Favola, manifestazione del Comune di Casola Valsenio con la direzione artistica del Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli in collaborazione e con il sostegno dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina e della Regione Emilia-Romagna. Per informazioni e iscrizioni: casolaunafavola@gmail.com