L’artista Tommaso Martines espone "I luoghi della mia mente"

Da sabato 19 settembre a domenica 4 ottobre la Pallavicini 22 Art Gallery di Ravenna ospita la mostra "I luoghi della mia mente" dell’artista Tommaso Martines, a cura di Vincenzo Cignarale.

L’apertura della mostra è prevista per sabato 19 settembre alle ore 18 in Viale Giorgio Pallavicini 22. Per il periodo successivo la mostra è visitabile tutti i giorni dalle 11 alle 12:30 e dalle 17 alle 20.

La mostra indaga lo sguardo interpretativo di Tommaso Martines, teso alla descrizione pittorica dell’esistente attraverso una poetica che fa della luce il suo elemento essenziale. Attraverso le sue opere Tommaso Martines cerca di catturare la luce per rintracciare l’eternità nell’attimo del bagliore. Per Martines la ricerca artistica è ricerca della vita per la vita. La sua pittura riflette, attraverso il segno veloce e impetuoso, l’inquietudine del suo pensiero. Nella sua pratica artistica si alternano momenti irrequieti ad altri più meditativi dove le cromie assumono movenze morbide che generano immagini dalla forte carica espressiva. Nell’espressività delle forme, nella narrazione emotiva e nel gesto che oltrepassa il supporto pittorico si intravede la sua spinta dinamica verso l’infinito.

Tommaso Martines nasce a Forlì nel 1990. Si diploma nel 2009 presso il Liceo Artistico di Forlì; si laurea nel 2013 in “Fumettistica e Illustrazione” presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Inizia ad esporre nel 2012 prima a livello locale e poi in rassegne d’arte internazionali fra cui Wop Art, Fiera d’arte di opere su carta, Lugano (2019), Accademia di Belle Arti di Mosca (2019), Fairmount Hotel, Montecarlo (2019), Gallery Konster, Goteborg, Svezia (2020).

Nel 2019 le sue opere hanno compiuto un tour espositivo nella provincia di Hangzhou (Cina) e in USA. Dal 2020 sue opere fanno parte delle collezioni permanenti del Vaticano, delMuseo d’arte moderna di Lione (Francia), della Royal Collection di Buckingham Palace, Londra (UK).