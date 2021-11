L'attore Marco Falaguasta porta in scena “Neanche il tempo di piacersi”

Indirizzo non disponibile

Sabato 20 novembre, alle ore 21, sarà protagonista Al Carmine di Massa Lombarda l’attore romano Marco Falaguasta. Volto noto nel cinema in molte serie televisive e fino al 24 novembre sul grande schermo nella fiction "Storia di una famiglia perbene" su Canale 5 (4 episodi diretti dal regista Stefano Reali), in cui interpreta il personaggio di Ettore Zarra, colonnello dei Carabinieri.

Marco Falaguasta porta in scena “Neanche il tempo di piacersi”, da lui scritto assieme a Tiziana Foschi e Alessandro Mancini. E' uno spettacolo di stand up comedy dal testo ironico e intelligente sulla generazione dei cinquantenni. Falaguasta si cimenta oggi con le modalità dello storytelling in una satira divertente ed impietosa della nostrasocietà, dei nostri costumi e dei rinnovati linguaggi, dai quali noi “adulti” siamo sempre più spesso tagliati fuori. Ne esce un racconto divertente e arguto che diventa cronaca dei nostri tempi, nel quale ognuno di noi si riconosce.

"Tutto è nato dalla mia esperienza di genitore — racconta Falaguasta —. Pur vivendo e lavorando su parole e relazioni, mi sono scoperto jurassico e anacronostico nella relazione con i miei figli e il loro mondo. E sempre più spesso, invece di provare a comprendere i loro codici, mi scopro a giudicare i ragazzi e ad attribuire a loro la colpa delle nostre difficoltà d’interazione".

Biglietti: 1° settore Poltrone intero 14 euro, ridotto 12 euro, 2° settore Sedie intero 12 euro, ridotto 10 euro.