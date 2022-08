L'autrice Barbara Ferretti presenta ‘La meraviglia collaterale’

Giovedì 25 agosto alle 21, nel giardino del Bar Timone di Marina di Ravenna, in via Molo Dalmazia 63, Barbara Ferretti presenta ‘La meraviglia collaterale’. In compagnia dell'autrice c'è Elisabetta Costantini che leggerà alcuni brani del libro. L’ingresso e gratuito. Sarà possibile cenare per chi lo desidera. Info e prenotazioni 0544 530585.

L’autrice scandaglia la vita dei suoi personaggi lasciando che sia il fato a redimerli dalle loro falle esistenziali, senza mai spingere la storia sul declivio del giudizio morale. Ogni scacco del destino nasconde uno stato di sudditante amore per la vita e oltre la soglia umana del dolore c’è sempre la rivelazione metafisica delle cose. Una figlia che ama senza riserve una madre non solvibile; un fratello che sussurra a quella sorella che per quanto immenso un sentimento possa essere, se lo riconosci negli altri, è tuo; un ragazzo che non si rende conto di chattare con l’uomo di cui è perdutamente innamorato; una vittima che incassa la sofferenza che il suo aguzzino non ha saputo elaborare. In questo romanzo, il dolore è sempre trasmutativo e l’amore è una molla dell’evoluzione. E in fondo ci insegna, con le parole di Terenzio, che tutto ciò che è umano ci appartiene.