L'autrice best seller Stefani Auci presenta "L'inverno dei Leoni"

Dopo il successo dei "Leoni di Sicilia" (tradotto in 32 Paesi e con 650mila copie vendute solo in Italia), Stefania Auci torna a Scrittura festival per presentare il secondo libro della saga dei Florio: "L'inverno dei Leoni". Venerdì 9 luglio, alle 17.30, appuntamento al Chiostro del Carmine di Lugo, con l'autrice che dialoga con Patrizia Randi.

Ne "L'inverno dei Leoni" Auci torna a intrecciare la storia alle storie, la forza alle fragilità, la magnificenza al decadimento. Nel fluire magico di queste pagine c'è tutto: chi siamo, chi siamo stati e chi saremo. Ingresso gratuito.