L'electro-folk di Gio Gasdia e Slow emotion

Domenica 22 agosto, nel giardino della Rocca “T. Melandri” di Russi, si esibiscono in concerto i Gio Gasdia & Slow eMotion, band electro-folk nata nel 2017 attorno alla cantautrice Gio Gasdia, accompagnata da Federico Calestani (armonica, percussioni, seconda voce), Chiara Rotondi (basso) ed Enrico Dosi (chitarra solista). Per la prima volta si unirà alla band anche il batterista Riccardo Chiurazzi.

Il gruppo, che ha già all'attivo il disco “Crisalide” uscito nel 2019 e che sta lavorando per l'uscita del secondo, vanta nel suo repertorio sia brani originali che cover. Inizio del concerto ore 21. Si ricorda che per assistere al concerto è obbligatorio essere in possesso della Certificazione Verde/Green Pass.