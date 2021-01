“L’Epifania degli dei”: un tour virtuale per ammirare Palazzo Milzetti

A seguito delle disposizioni del Governo, Palazzo Milzetti a Faenza, insieme a tutti i luoghi della cultura della Direzione Musei Emilia Romagna, non è accessibile al pubblico fino al cessare dell’emergenza. Ma non si fermano le iniziative culturali.

A tal fine è stata ideata una serie di visite guidate digitali, denominate #milzettivirtualtour, tramite la pagina facebook del museo. #milzettivirtualtour racconta il Museo e le sue collezioni attraverso alcune dirette facebook: il pubblico viene accolto nelle magnifiche stanze del Museo e accompagnato virtualmente alla scoperta degli angoli più reconditi del Palazzo. Si ha modo così di approfondire tematiche inerenti ai diversi ambienti del Museo e di svelare storie e curiosità attraverso un affascinante viaggio fra mito ed attualità.

#milzettivirtualtour è uno strumento aggiuntivo rispetto alla consueta visita guidata, un’occasione in più in un momento così difficile, in attesa di riassaporare dal vivo il piacere di una visita a Palazzo Milzetti. Il nuovo appuntamento è fissato per mercoledì 6 gennaio 2021, alle ore 16.30, sulla pagina Facebook del Museo.

Si intitola “L’Epifania degli dei”, una visita guidata molto particolare, che condurrà i visitatori alla scoperta dei diversi modi di manifestarsi delle divinità negli antichi miti e nei poemi omerici e i legami che ancora sussistono con la festività dell’Epifania religiosa e secolare.