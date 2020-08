L'esilarante "C’era una volta un piede" di Veronica Gonzalez

La nona edizione del Bagnacavallo Festival propone tra gli appuntamenti della prossima settimana giovedì 20, al chiostro di San Francesco, C’era una volta un piede, spettacolo di teatro di figura.

In programma alle 21 lo spettacolo di e con Veronica Gonzalez (a cura del Teatro dei Piedi in collaborazione con Burattini e Figure 2020, Teatro del Drago), porta in scena una galleria di esilaranti personaggi che intrattengono, emozionano e fanno riflettere bambini e adulti.

Uno spettacolo, andato in scena con successo in più di trenta Paesi, interamente eseguito da una donna che crea i personaggi con diverse parti del suo corpo; ma le storie si svolgono con tale frenesia e i personaggi sono così espressivi che sembra quasi di guardare un cartone animato.

L’ingresso è a offerta libera. È consigliata la prenotazione al 348 6940141 (anche via WhatsApp).