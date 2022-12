L'esilarante monologo di Gianluca Ferrato in "Tutto sua madre"

Per la rassegna Teatri d’Inverno, il Teatro Goldoni di Bagnacavallo ospita, sabato 17 dicembre alle ore 21, Gianluca Ferrato nello spettacolo Tutto sua madre, tratto da Les garçons et Guillaume, à table di Guillaume Gallienne, adattato da Tobia Rossi e diretto da Roberto Piana.

Questo esilarante, sottile, profondo monologo, è talmente ricco di personaggi da sembrare una commedia. La particolarità è che tutti questi personaggi sono interpretati da un unico attore in una sorta di girandola da trasformista della parola e della voce. Dunque, una straordinaria prova d’attore. É un testo nel quale si ride tanto, si fanno le dovute riflessioni sui condizionamenti familiari e si capisce come qualsiasi (ri)nascita, sia provvidenziale, auspicabile o addirittura necessaria, anche quando si tratta di un coming-out al contrario. Quello di Guillaume, il protagonista della storia.

L’equivoco infatti si crea già nel titolo, non tanto in quello cinematografico, Tutto sua Madre, adottato perché ha un bel sapore vagamente almodovariano e di maggiore impatto, ma nell’originale teatrale, perché i garcons, cioè i ragazzi, che altro non sono se non i fratelli di Guillaume, sono maschi, belli, e testosteronici, mentre lui, Guillaume è l’esatto contrario.

Biglietti: 10 euro (intero); 5 euro (under 29).