"L'essere clown": due stage con il maestro Jean Ménigault

La città di Ravenna ospita il maestro clown internazionale Jean Ménigault alias Méningue, con un doppio appuntamento: due stage intensivi “per ricevere e praticare le basi essenziali del processo clownesco”. Sono aperte le iscrizioni per il primo stage “L’essere Clown” del maestro Jean Ménigault che si terrà sabato 12 e domenica 13 febbraio presso la sala “Spirito libero” a Ravenna.

Questo stage rappresenta l'apertura delle attività dell'associazione culturale Connessioni, come spiegano gli organizzatori Maria Chiara Giordani e Francesco Michele Paolucci: "E' destinato agli artisti dello spettacolo dal vivo così come ad amatori motivati, esperti o principianti che desiderino ricevere e praticare la base essenziale del processo clownesco. 'Essere credibili per diventare in-credibili'".

Jean Ménigault è un grande professionista di quest’arte, conosciuto in Italia e all'estero per le sue performances e i suoi spettacoli. Nato in Francia a Orléans nel 1965, è cresciuto artisticamente a Parigi alla scuola di Étienne Decroux, lavorando con i registi Philippe Adrien, Philippe Hottier, Enrique Pardo, Linda Wise di Panthéâtre. Successivamente lo ritroviamo in Italia a lavorare per la RAI e Mediaset e con Lucio Dalla e Stefano Salvati al cinema e in televisione, e dal 2004 regolarmente con Henning Brockhaus in vari teatri d’opera. Oltre alle sue performances si dedica da ventisei anni alla ricerca degli strumenti pedagogici per diffondere la tradizione clownesca, alla scrittura e alla regia di numerosi spettacoli di clown.

Informazioni e iscrizioni: 347 6894066 (Maria Chiara).