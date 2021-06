L’estate faentina si riscalda tra musica e gastronomia con “Oriolo di Sera”

Tornano le serate alla Torre di Oriolo in compagnia di concerti e prelibatezze del territorio. Appuntamento ogni mercoledì da giugno ad agosto

Puntuale come ogni anno tornerà dal 16 giugno la rassegna estiva “Oriolo di sera”, che ogni mercoledì ospiterà nel parco panoramico della Torre di Oriolo, sulle colline di Faenza, una selezione dei migliori vini e sapori del territorio in una cornice di relax e divertimento. Il programma della diciottesima edizione della manifestazione prevede fino al 25 agosto concerti, cene sotto le stelle e altri eventi adatti a tutte le età organizzati per garantire un’estate di divertimento nel pieno rispetto delle normative di sicurezza.

Ogni mercoledì, prenotando attraverso il sito della Torre di Oriolo (https://www.torredioriolo.it/oriolo-di-sera/) si potrà cenare con i piatti e i vini tipici del territorio dalle ore 20 alle 24. Ci si potrà accomodare ai tavoli oppure scegliere la modalità pic-nic sulle proprie coperte all’interno di spazi delimitati del parco, godendosi da seduti la musica dal vivo dei gruppi ospiti della rassegna. Durante la serata sarà inoltre possibile visitare il castello medievale al chiaro di luna (ingresso a turni).

A inaugurare la rassegna mercoledì 16 giugno saranno i Musicanti improvvisi, un gruppo sgangherato di appassionati di musica che dal 2016 si ritrovano “a trebbo”, mentre il 23 giugno è in programma un concerto targato After the Gold Rush Trio che proporrà una miscela di country folk e rock che caratterizzò l’omonimo disco di Neil Young del 1970. A chiudere la programmazione del mese mercoledì 30 giugno saranno i Grooviglio con un ritmo travolgente rock-pop all’insegna del puro divertimento.

Due serate speciali, il 10 e l’11 agosto, saranno dedicate come da consuetudine all’enologia del territorio con la rassegna nella rassegna “Calici sotto la torre”: in degustazione il Famoso e il Centesimino, l’Albana e il Sangiovese in tutte le versioni, da quelle tradizionali alle più trendy.