L'estate torna nel segno della Corelli: tra classica ed elettronica, l'orchestra riparte con oltre 20 date

Classica, contemporanea, pop, rap, folk, elettronica e cross-over: l'offerta musicale del cartellone estivo de LaCorelli non mette confini alla voglia di esplorare generi inediti. L'Orchestra e i suoi ensemble calcheranno palcoscenici vecchi e nuovi su invito dei principali festival e rassegne del territorio, consolidando le partnership artistiche già avviate e inaugurandone di nuove.

Si parte con "La Meccanica del Ruscello" (8 giugno Accademia Inarte Forlì, 9 giugno Piazza Sasdelli Casola Valsenio, 10 giugno Scuola di Musica Nicola Utili Castel Bolognese), geniale pagina di musica contemporanea che il compositore Paolo Marzocchi dedica agli studenti delle Scuole di Musica nell'ambito del movimento dei Musicians for Human Rights, di cui è esponente. Ad eseguirla saranno proprio i giovanissimi allievi delle scuole del territorio che, affiancati dai professori dell'Ensemble Tempo Primo dell'Orchestra Corelli, avranno l'opportunità unica di esibirsi da veri protagonisti, sperimentando le tecniche esecutive proprie della musica contemporanea e i pattern tipici della musica minimalista.

I riflettori si accendono quindi sulla Scuola di Musica Nicola Utili di Castel Bolognese, da due anni affidata alla direzione artistica de LaCorelli Soc Coop con ottimi riscontri di iscritti e una continua crescita in termini di offerta formativa e culturale. Qui è atteso sabato 11 giugno il concerto della pianista Silvia Valtieri, impegnata in un excursus sulla canzone americana dei primi decenni del secolo scorso e in una ironica rivisitazione del repertorio swing. A seguire, domenica 12 giugno, la Scuola ospita il concerto del Bam Bam Duo, formato da Gianmaria Tombari e Antonio Giulio Salvatore La Rosa, percussionisti eclettici e virtuosi che hanno deciso di unire le forze e le loro nature molto diverse dando vita ad un'alchimia del tutto nuova. Al pubblico offriranno un programma imperdibile a base di musica da film, grandi classici ma anche sonorizzazione informale su arrangiamenti originali di Danilo Comitini, tra i giovani protagonisti della nuova avanguardia musicale.

Il 17 giugno l'Orchestra Corelli ritrova un graditissimo artista, Neri Marcorè, accompagnato da Stefano Cabrera (violoncello), Domenico Mariorenzi (chitarra, pianoforte), Beppe Basile (percussioni), Flavia Barbacetto e Daniela Placci (vocalist), con la partecipazione degli allievi delle Scuole di Musica di Assonanza. Il palcoscenico è quello di Palazzo Bellini a Comacchio (FE), e il programma sarà un meraviglioso viaggio tra le canzoni più amate da Marcoré, dal repertorio cantautorale italiano ed internazionale, riarrangiato per grande orchestra da Cabrera.

Il 19 giugno si torna in scena alla Fondazione Baracchi di Bibbiena (AR) con "Dreaming Melodies", Concerto dedicato alle celebri colonne sonore che hanno fatto la storia dei film d'animazione Disney: sul palcoscenico l'Ensemble Tempo Primo diretto da Nicola Nieddu, autore di arrangiamenti che fondono più stili musicali in un sapiente mix tra classico e moderno, con le voci di Cecilia Ottaviani, Daniela Peroni e Luca Balbi e narrazione di Teresa Maria Federici.

Dal 20 al 25 giugno la Basilica di San Vitale, nel cuore di Ravenna, ospita "Transitus", Sacra rappresentazione per baritono, voci maschili, archi e armonium in scena per il Ravenna Festival, a cui LaCorelli è legata da un'intesa artistica ormai pluriennale. L'opera, commissionata a Cristian Carrara, è una liturgia della memoria sulla vita e la morte di San Francesco, e vede protagonisti Clemente Antonio Daliotti (baritono), l'Ensemble vocale Ecce Novum e l'Ensemble strumentale Tempo Primo. All'armonium, Andrea Berardi.

Il 25 giugno Palazzo San Giacomo a Russi diventa il palcoscenico di uno speciale incontro di musica e parole, tra l’hip hop di Claver Gold e l'intreccio di archi, ottoni e legni dell'Orchestra Corelli. L'occasione è offerta ancora una volta dal Ravenna Festival che, in collaborazione con Woodworm, porta al grande pubblico la "notte del rap", un esperimento originale in bilico tra passione, improvvisazione, rigore compositivo e free style.