L'ex comandante dell’Amerigo Vespucci racconta “Il punto più alto”

Il Circolo Nautico “Amici della Vela” di Cervia ospita sabato 4 dicembre, a partire dalle 18, il Capitano di Vascello Gianfranco Bacchi, che presenterà il suo libro “Il punto più alto”.

Dagli anni della formazione in Accademia Navale a Livorno fino al comando dell’Amerigo Vespucci (l’apice della sua carriera), il forlivese Bacchi racconta in prima persona la sua storia di velista e di uomo: un percorso di crescita a cui ispirarsi per realizzare i propri sogni, trovando il coraggio di allargare il proprio orizzonte e seguire sempre il proprio, personale punto più alto.

I posti sono limitati: per assistere all’evento è necessario prenotarsi alla segreteria del Circolo, tel. 0544 974125 o mail info@circolonauticocervia.it, entro le 13 di venerdì 3 dicembre.