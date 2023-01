L'horror "Audition" al cinema Mariani

Per il ciclo “Finalmente è giovedì”, il 26 gennaio alle 21 sarà proiettato Audition, il film che nel 1999 consacrò il regista giapponese Takashi Miike, facendone uno dei miti della cinematografia mondiale. La proiezione del film sarà preceduta da un’introduzione di un esperto cinematografico.

Il film racconta con connotati decisamente horror la disperata ricerca del protagonista. Sette anni dopo essere rimasto vedovo, il produttore televisivo Shigeharu Aoyama decide di cercare nuovamente moglie, specie dopo l'insistenza del figlio adolescente Shigeiko. Un'occasione la fornisce l'amico e collega Yoshigawa, che gli propone di indire una finta audizione per cercare nuove attrici per un film che non si realizzerà mai. Un mero pretesto per valutare un po' di candidate come compagna ideale. Aoyama la individua nella giovane Asami, timida e riservata. Anche quando le informazioni del suo curriculum si rivelano totalmente false, Aoyama non rinuncia all'idea di frequentarla pur di conoscerla meglio.

Il film sarà proiettato in lingua originale con sottotitoli in italiano, così come ha deciso il pubblico interpellato attraverso un sondaggio sui canali social di Cinemaincentro.

La rassegna è organizzata da Cinemaincentro, in collaborazione con il circolo Sogni Antonio Ricci, e con il patrocinio del Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura.

Info e prenotazioni su www.cinemaincentro.com.

Oppure 0544 37148 (negli orari di apertura della sala). Biglietti: intero: € 7,50, Ridotti (Cinemaincentro Card, Over 65, Convenzioni): € 6,00. Soci La BCC Ravennate Forlivese e Imolese e University Card: € 5,50. Under 25: € 4,50

Cinema Mariani, Via Ponte Marino, 19 – Ravenna.