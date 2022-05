L’impegno delle Infermiere Volontarie per mare: due conferenze sulla storia di Croce Rossa

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Nell'ambito della Giornata Europea del Mare, evento della Commissione Europea organizzato quest'anno a Ravenna, il Comitato di Croce Rossa di Ravenna partecipa con due incontri dedicati alla storia, all’impegno delle crocerossine ed al mare. Le Navi Ospedale e le Navi bianche, due conversazioni per raccontare come Croce Rossa abbia preso parte a missioni di soccorso per mare durante la seconda guerra mondiale, sostenendo sempre i valori di umanità e neutralità nel conflitto. Le conversazioni sono condotte da Maria Grazia Marini, Infermiera Volontaria e Cultrice di Storia di Croce Rossa, accompagnata da letture a cura di Rosetta Berardi

Martedì 3 maggio, Le Navi Ospedale e le Infermiere Volontarie di Croce Rossa

Martedì 17 maggio, Le Navi Bianche e il ritorno dall’Africa Orientale

Entrambi gli incontri si svolgeranno a Ravenna presso il Salone dei Mosaici della Casa del Mutilato, con ingresso da via IX Febbraio. É prevista anche la diretta streaming, all’indirizzo web: https://www.facebook.com/tesseredel900

Gli incontri si svolgono grazie alla collaborazione con l'Associazione Tessere del 900