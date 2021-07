L'incontro di due mestieri: l'installazione “e mo, e mo” di Cristina Rocca e Marco De Luca

Orario non disponibile

Prorogata fino a domenica 18 luglio “e mo, e mo”, installazione creata da Cristina Rocca e Marco De Luca e pensata appositamente per gli spazi di Palazzo Rasponi dalle Teste in piazza Kennedy a Ravenna. Il progetto artistico si caratterizza nell’incontro di “due mestieri” connessi al mondo della creatività e si correla al paradigma tradizionale: “l'arte che in?uenza la moda”, esplorandolo più in profondità fino a quando sia proprio l'arte ad interessarsi alla moda.

Una complicità identificata e proposta al pubblico in questo percorso composto strutturalmente da cinque mosaici firmati Marco De Luca e cinque modelli di moda firmati Cristina Rocca. Cinque “coppie” con sensibili motivi di legame estetico e visivo per due note esperienze creative che caratterizzano la città ravennate. Un dialogo consolidato e continuo, vissuto attraverso identità e congiunzioni di tono e colore con aspetti sorprendenti e di grande sensibilità artistica .