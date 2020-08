L'incontro tra jazz bolognese e l'Africa da ballare: sul palco Savana Funk e Max Castlunger

Sabato 8 agosto, ore 21.30, appuntamento con un nuovo concerto della rassegna "Assembramenti": Nell'Anfiteatro Spada di Brisighella la musica dei Savana Funk incontra sul palco Max Castlunger.

La Bologna del jazz elettrico e l'Africa in trance da ballo, le percussioni e un funk vitale, di colori e pulsazioni. La Savana sale in collina, cambi climatici in vista.