L'Inferno di Dante con la musica di Mauro Ottolini e i Sousaphonix

I Sousaphonix del trombonista Mauro Ottolini sono una ‘piccola orchestra’ abituata a stupire sia l’orecchio che l’occhio, con le loro musiche che trasportano la tradizione in scenari futuristici e i progetti che prevedono una componente scenografica tagliata su misura per la narrazione musicale. Tutto ciò si ritrova la massimo grado in “Inferno”, l’omaggio a Dante e alla sua Divina Commedia che eseguiranno martedì 19 ottobre al Teatro Socjale di Piangipane nell’ambito del festival Ravenna Jazz (inizio alle ore 21:30). Le policrome tessiture sonore dei Sousaphonix accompagneranno la proiezione del film Inferno di Francesco Bertolini (1911), uno dei capolavori del muto. Oltre a Ottolini, questa edizione dei Sousaphonix vede la partecipazione di Alessandro Anderloni (voce recitante), Vincenzo Vasi (voce, theremin, giocattoli, elettronica), Enrico Terragnoli (chitarra), Guido Bombardieri (sax alto, clarinetto), Paolo Malacarne (tromba), Corrado Terzi (sax baritono), Danilo Gallo (basso) e Gaetano Alfonsi (batteria). Biglietti: prezzo unico euro 15.

Mauro Ottolini è il leader di alcune delle più sorprendenti formazioni della musica creativa italiana: gli Smashing Triad(s), i Lato Latino, l’orchestra Ottovolante, ma sono gli immaginifici Sousaphonix ad aver contribuito più di ogni altro gruppo alla sua fama. Con questa band dall’organico ampio e variabile, che rivela al massimo grado il suo amore per il jazz antico e contemporaneo, sorvolando piuttosto l’era di mezzo del bop, Ottolini è stato meritatamente travolto dal successo, vincendo anche il Top Jazz nel 2012. E nel corso degli anni ha sfornato dischi memorabili (The Sky Above Braddock, Bix Factor, Musica per una società senza pensieri) e dato vita a numerosi programmi musicali, come la notevole sonorizzazione dal vivo del film di Buster Keaton Seven Chances e l’omaggio alle canzoni di Luigi Tenco, nato su richiesta proprio del Club Tenco.

Con “Inferno”, diretto nel 1911 da Francesco Bertolini, Ottolini torna a cimentarsi con la sonorizzazione dal vivo, in un’accezione particolarmente creativa, scegliendo un’opera che è al contempo una rarità e un momento fondamentale del cinema muto italiano. Nell’anno del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, Ottolini affronta la sfida di ‘suonare’ la prima cantica della Divina Commedia. La sua colonna sonora rivela venature rock e visionari connotati pulp che si sposano con l’eccentricità degli effetti speciali ante litteram della pellicola, avveniristici per l’epoca in cui il film fu realizzato. L’opera cinematografica (che si vedrà nella copia restaurata dalla Cineteca di Bologna) è una pietra miliare del genere in costume per il quale si distinsero i produttori italiani negli anni Dieci. Fu il primo lungometraggio a utilizzare in maniera audace gli effetti speciali: al suo apparire segnò una rivoluzione nella storia del cinema, un’impresa produttiva senza precedenti. A dare voce alle terzine dell’Inferno, ci sarà l’attore Alessandro Anderloni, che è anche il ‘drammaturgo’ del progetto.