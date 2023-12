L'iniziativa natalizia: libri d’arte in dono per i visitatori del Mar

Dal 7 dicembre anche al Mar si accende il Natale. Fino al 14 gennaio 2024 ogni visitatore del museo e della mostra BurriRavennaOro riceverà un dono speciale: un libro d’arte. Si tratta di pubblicazioni e cataloghi relativi ad alcune delle mostre che sono state realizzate nel corso del tempo e che hanno segnato storia, percorsi e identità del museo. Preziosi volumi, ormai introvabili nelle librerie, attraverso cui viene offerta la possibilità di vivere l’esperienza dell’arte e restare rapiti dalla sua bellezza.

Il visitatore che entra al museo per tutto il mese di dicembre e per le prime settimane di gennaio potrà quindi visitare la mostra BurriRavennaOro, allestita in occasione della VIII Biennale di Mosaico Contemporaneo, le collezioni permanenti e portare via con sé un frammento di storia del museo da far rivivere nell’intimità della lettura. Un’occasione unica, un regalo tutto da sfogliare in cui la bellezza di immagini e parole si fondono nella condivisione delle emozioni.

Durante il week end dell’Immacolata sono previste una serie di visite guidate rivolte agli adulti e ai più piccoli, a cui il pubblico può prenotarsi direttamente dal sito www.visitravenna.it. Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre alle ore 11.15 (per chi desidera, alle ore 11.00 il percorso è previsto in lingua inglese), è possibile approfondire con gli esperti museali la poetica del maestro umbro per proseguire con la visita alla Collezione di Mosaici Contemporanei. Al termine del tour i partecipanti potranno proseguire, in autonomia, la visita della Pinacoteca e alle altre mostre in corso al museo: La Memoria Fisica della Materia, Ettore Sottsass - La Città morta.

Sabato 9 dicembre è possibile trascorrere anche con la famiglia un piacevole pomeriggio con l’arte con Genitori&Bambini che permette ai più piccoli di scoprire e sperimentare l’utilizzo della luce, della materia e del colore nell’arte contemporanea. Articolato in un breve percorso guidato in mostra, l’incontro prosegue nell’atelier didattico dove genitori e bambini insieme potranno realizzare, sotto la guida di esperti operatori, le loro originali opere d’arte ispirandosi alle creazioni di Alberto Burri. L’appuntamento è il sabato alle ore 16.00 al bookshop.